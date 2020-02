Neues Wasserwerk für 4,2 Millionen

Gescher. Die Stadtwerke Gescher bauen ein neues Wasserwerk. Es soll ab Oktober 2020 auf einem eigenen Grundstück in unmittelbarer Nachbarschaft zum jetzigen Werk in Nordvelen errichtet werden. „Die Inbetriebnahme ist für Mitte 2022 vorgesehen“, hieß es am Dienstag bei einem Pressegespräch. Bürgermeister Thomas Kerkhoff, gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke GmbH, und deren technischer Leiter Joachim Alberding stellten das Projekt vor, dessen Kosten mit rund 4,2 Millionen Euro veranschlagt werden. Mittelfristig werde diese Investition etwas höhere Wasserpreise nach sich ziehen. An der hohen Trinkwasserqualität werde sich nichts ändern. Gefördert wird das Rohwasser weiterhin aus drei bis zu 140 Metern tiefen Vertikalfilterbrunnen.

Von Jürgen Schroer