Tosender Applaus brandete auf. Denn die CDU kann die 53-jährige Gescheranerin nun offiziell ins Rennen um den Chefsessel im Rathaus der Glockenstadt schicken.

Dominikus Bartusch, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Gescher, freute sich nicht nur über das Votum von 98,5 Prozent für Karin Ostendorff, sondern auch darüber, dass sich an der Abstimmung fast ein Viertel aller 260 CDU-Mitglieder im Stadtverband beteiligt hatten.

In einem Interview, das Karin Ostendorff mit Dominikus Bartusch führte, konnten die Christdemokraten die Kandidatin besser kennenlernen. Diese machte deutlich, dass sie bereits mal kurz mit dem Gedanken gespielt habe, das Bürgermeisteramt anzustreben, als die Amtszeit von Hubert Effkemann zu Ende ging. Damals sei ihr das „eine Nummer zu groß“ gewesen, doch heute traue sie sich das zu. „Aber nur in Gescher. Woanders könnte ich das Herzblut dafür nicht aufbringen“, fügte sie hinzu und erntete dafür viel Applaus. Karin Ostendorff ist in Gescher geboren und seit ihrem 16. Lebensjahr in der Kreisverwaltung Borken beschäftigt, wo sie zur Fachbereichsleiterin aufgestiegen ist.

Die Kandidatin beschrieb sich selbst als zielstrebig, hartnäckig, offen und neugierig. Im Rathaus würde sie sich im Falle ihrer Wahl zur Bürgermeisterin als „Vorturnerin“ und „Vorarbeiterin“ sehen, die für ihre dann hundert Mitarbeiter die Freude an der Arbeit wecken wolle.

Wichtig sei es auch, den Dienstleistungsgedanken umzusetzen. Bürgernähe müsse praktiziert werden. Sich selbst bezeichnete Karin Ostendorff als eine „ganz bodenständige Frau“, die viel für ihr berufliches Fortkommen gearbeitet habe.

Bartusch fragte die Kandidatin auch nach ihren Visionen für Gescher in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Weil die Glockenstadt moderat wachse, müssten Wohnungen in allen Größen und für jeden Geldbeutel vorgehalten werden, sagte Ostendorff. „Die Innenstadtverdichtung müssen wir klug angehen“, fügte sie hinzu. Das Klimaschutzkonzept nehme sie als Arbeitsauftrag sehr ernst. E-Mobilität sei ein großes Thema.

„Den Abwasser-Deal gucken wir uns in Ruhe an“, meinte sie mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen. Was die Bildung betreffe, würde sie sich dafür einsetzen, dass die Grundschule in Hochmoor erhalten bleibt. „Auch die Bücherei liegt mir sehr am Herzen“, betonte Karin Ostendorff.

Wirtschaftlich habe Gescher sehr gute Voraussetzungen. Man dürfe aber nicht nur den Campus als Leuchtturm betrachten, sondern auch die übrigen Gewerbeflächen müssten „noch gut gefüllt“ werden.

In Bezug auf den Ortsteil Hochmoor und den Außenbereich unterstrich Karin Ostendorff: „Wir sind ein Gescher.“ Bei allen Entscheidungen müsse man immer nochmal „die Hochmoor-Relevanz prüfen“. Auch dafür erhielt die Kandidatin viel Beifall. Die Landwirtschaft dürfe nicht zum Sündenbock für alles gemacht werden, mahnte sie zu einem guten Miteinander aller Bevölkerungs- und Branchengruppen. Karin Ostendorff resümierte: „Es wird ein hartes Ringen um unterschiedliche Themen.“

Dominikus Bartusch kommentierte: „Wir schicken eine gute Kandidatin auf die Reise.“ Für diese würde er sich wünschen, dass sie bei der Wahl am 13. September „deutlich mehr als 60 Prozent“ der Stimmen erhält. Karin Ostendorff ihrerseits sagte, dass sie auf eine CDU-Mehrheit im Stadtrat hoffe.