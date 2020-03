Gescher. „Nich mehr blind – dank Enkelkind“ heißt das Stück, das das Plattdeutsche Theater Gescher e.V. in diesem Frühjahr auf die Bühne bringt. Im Rahmen der Premiere am Samstag (21. März) wird die Übergabe der Spenden aus dem Erlös des vergangenen Jahres in Höhe von insgesamt 10 000 Euro erfolgen.

Von Allgemeine Zeitung