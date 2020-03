Zusätzliches Fördertraining mit Spaßfaktor

Gescher. Die Fußballabteilung des SV Gescher veranstaltet in diesem Jahr erstmalig ein vereinseigenes Fußballcamp. Stattfinden soll dieses am Freitag (17. 4.) und Samstag (18. 4.) von jeweils 10 bis 16 Uhr. Das Angebot richtet sich an alle Spieler/innen der aktuellen D- und C-Jugend-Mannschaften, die in den Osterferien Lust haben, trotz spielfreier Zeit Fußball zu spielen.

Von Allgemeine Zeitung