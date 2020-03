Mit einer Rostlaube ins Fernsehstudio

Robert und Frank Lehmkuhl stellen in TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ ihren Metallentroster vor

Gescher. Fast ein Jahr lang musste sich Robert Lehmkuhl in Schweigen hüllen. Doch jetzt darf der Unternehmer voller Stolz verkünden, dass er gemeinsam mit seinem Sohn Frank seine Geschäftsidee in der bekannten Fernsehserie „Die Höhle der Löwen“ präsentieren durfte. Die Sendung wird erstmalig am Dienstag (10. 3.) um 20.15 bei VOX ausgestrahlt.