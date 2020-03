Stadt sagt Grünpatenparty ab

Gescher. Die für Freitag (13. 3.) geplante Grünpatenparty der Stadt Gescher im Mensagebäude der Gesamtschule Gescher wird nicht stattfinden, wie Bürgermeister Thomas Kerkhoff mitteilt. Zwar wollte die Stadt in der letzten Woche die Party noch durchführen, aber die Intensität des Themas habe eine Neubewertung der Situation erforderlich gemacht. „Ich habe diese Entscheidung am Montagabend in Abstimmung mit dem Ordnungsamt und unter Einbeziehung des Sponsors Innogy SE Grid & Infrastructure getroffen, um noch mit ausreichendem Vorlauf auch über die Hintergründe aufzuklären und die Grünpaten und Besucher der Party vorab zu informieren“, so Kerkhoff weiter.

Von Allgemeine Zeitung