Hochzeitsmesse und Frühlingsfest abgesagt

Gescher. Weitere Veranstaltungsabsagen in Gescher: Die Hochzeitsmesse am 15. März im Hotel „Zur Krone“ und das Frühlingsfest am 5. April müssen wegen der Corona-Krise leider ausfallen. Das teilt das Stadtmarketing Gescher mit. Bekanntlich empfiehlt der Bundesminister der Gesundheit, die Durchführung von Veranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern abzusagen. Gleiches gelte für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, bei denen viele Menschen zusammenkämen und nicht mit Sicherheit beurteilt werden könne, ob sich darunter Verdachtsfälle oder Personen mit respiratorischen Symptomen befänden. Zwar bestehe nach aktueller Einschätzung keine akute Gefährdungslage für Gescher, „jedoch möchten wir uns solidarisch zeigen und gesundheitlich vorbelastete Menschen nicht gefährden“, teilt das Stadtmarketing mit. Einen Ersatztermin für die Hochzeitsmesse wird es in diesem Jahr wahrscheinlich nicht mehr geben, voraussichtlich wird der nächste Veranstaltungstermin am dritten Sonntag im März 2021 sein. Ein neuer Termin für das Frühlingsfest mit der 11. GAA (Gescheraner Automobil-Ausstellung) in diesem Jahr wird im Laufe der nächsten Woche mit den Autohäusern abgestimmt. Das Team vom Stadtmarketing bittet um Verständnis.

Von Allgemeine Zeitung