Nach Rohrbruch waren etliche Haushalte ohne Trinkwasser

Zu einem Wasserrohrbruch auf der Von-Galen-Straße wurde die Feuerwehr am Dienstag gegen 16.40 Uhr gerufen. Dort war im Kreuzungsbereich zur Twente ein Rohr gebrochen, Wasser unterspülte die Straße. Die alarmierte Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle ab und sperrte die Wasserleitung zusammen mit den Stadtwerken ab, sodass kein weiteres Wasser die Straße beschädigen konnte. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Stadtwerke übergeben, die eine Fachfirma zur schnellen Reparatur beauftragte. Für die Dauer der Reparaturarbeiten stand in diesem lokalen Bereich für die Bevölkerung kein Wasser zur Verfügung. Am Mittwoch gegen 7.35 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Hof in Estern aus. Dort war aufgrund des Starkregens in der Nacht Wasser durch einen Abfluss im Keller in das Gebäude gedrückt worden. Der Keller stand trotz Einsatz einer privaten Schmutzwasserpumpe circa 20 Zentimeter unter Wasser. Die Feuerwehr setzte eine Tauchpumpe ein und reduzierte den Wasserstand, soweit es die Pumpen der Feuerwehr zuließen. Die letzten Mengen musste der Bewohner dann weiter mit seiner Schmutzwasserpumpe absaugen. Foto: FFG

Von Allgemeine Zeitung