Noch überwiegt die Skepsis

Wie weitreichend das Vorhaben ist, machte ein Antrag der Bürgerinitiative #ichzahldasnicht deutlich, die eine direkte Beteiligung der Bürger an der Entscheidungsfindung fordert und die Auswirkungen „für mehrere Generationen“ dargelegt wissen möchte. Bislang wird das Abwasserwerk Gescher als Eigenbetrieb geführt, wobei die technische und betriebswirtschaftliche Leitung durch das Abwasserwerk Coesfeld erfolgt. Um die Abwasserbeseitigung dauerhaft zukunftssicher zu gestalten, sei es sinnvoll, kooperativ unterwegs zu sein. Kerkhoff erläuterte fünf mögliche Betriebsformen und deren Vor- und Nachteile. Am weitreichendsten wäre das Modell, das die Gemeinde Südlohn als Pilotkommune vorantreibt und über das nun auch in Gescher nachgedacht: die Zusammenarbeit in einer noch zu gründenden AöR mit Kanalnetzübertragung. Hieran würde sich der Lippeverband über eine private Tochter beteiligen. „Dabei handelt es sich nicht um eine Privatisierung, sondern um ein öffentlich-rechtliches Modell“, erläuterte Kerkhoff. Die Stadt bleibe Eigentümerin des bisherigen Netzes, nur neu gebaute Kanäle und Anlagen seien Eigentum der AöR, sodass ein jahrzehntelanger Übergangsprozess stattfinde. Die Steuerung der Investitionen und die Gebührenfestsetzung verblieben als hoheitliche Aufgaben bei der Stadt. Durch die Systemumstellung bedingte Gebührenerhöhungen dürfe es nicht geben. Für die Nutzung des vorhandenen Netzes durch die AöR erhielte die Stadt Ausgleichszahlungen, die sehr wahrscheinlich reichen würden, um alle Schulden zu tilgen. Um die Höhe der Ausgleichszahlungen seriös ermitteln zu können, müssten Untersuchungen erfolgen – die Verwaltung schlägt vor, dafür ein Budget von 20 000 Euro bereit zu stellen.

Nach jüngsten Beratungen hat die Politik viele Fragen formuliert, die bis zum Rat durch die Kanzlei Wolter-Hoppenberg beantwortet werden sollen. Der Tenor im Haupt- und Finanzausschuss war eher skeptisch: CDU-Sprecher Egbert Kock konnte sich gut vorstellen, die Vorteile eines Zweckverbandes zu nutzen, ohne eine Kanalnetzübertragung vorzunehmen. Auch Ansgar Heming (SPD) meldete Bedenken an und riet dazu, ganz genau hinzuschauen. Werner Bönning (UWG) sprach sich dagegen aus, das Budget für weitere Untersuchungen freizugeben. Wenn das Thema weiterverfolgt werde, sollten dies der neue Rat und die neue Verwaltungsspitze in die Hand nehmen. In diesem Fall würde man ein Jahr verlieren, so Kerkhoff. Ein Votum gab es nicht, in der Ratssitzung am 25. März steht das Thema wieder auf der Tagesordnung.