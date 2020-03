Geparkten Wagen angefahren

Gescher. Einen Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro hat ein Unbekannter in Gescher nach einem Unfall hinterlassen. Der beschädigte blau lackierte VW Lupo hatte zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 17.15 Uhr, an einem Wirtschaftsweg zwischen der Straße Alte Feldmark und „An den Bachgärten“ gestanden. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus, Tel. 02561/9260.

Von Allgemeine Zeitung