Auch Kirche erlässt Vorsichtsmaßnahmen

Gescher. Zum Schutz der Gemeindemitglieder gegen das Corona-Virus ergreift auch die katholische Kirchengemeinde St. Pankratius und St. Marien Vorsichtsmaßnahmen. Dies sind: Die Weihwasserbehälter werden ab sofort nicht mehr gefüllt. Auf den Friedensgruß im Gottesdienst wird verzichtet. In der Sakristei wird auf die Einhaltung von Hygienevorschriften für Seelsorger und Ehrenamtlichen besonders geachtet. Alle nicht notwendigen Veranstaltungen und Treffs finden nicht statt. Die Messen in den Kirchen finden weiterhin statt, dagegen entfallen die Messen und Wortgottesdienste in den Altenheimen. Im Pfarrbüro werden Anliegen gern telefonisch unter 02542/ 87 89 60 oder per E-Mail (stpankratiusustmarien-gescher@bistum-muenster.de) entgegengenommen.

Von Allgemeine Zeitung