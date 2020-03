Wie Schulleiter Bernhard Manemann-Kallabis mitteilte, sei die „Dienstmail“ der Landesregierung erst am Freitag nach Unterrichtsschluss eingetroffen. Zu diesem Zeitpunkt sei es nicht mehr möglich gewesen, die Schüler mündlich zu informieren. Das gesamte Lehrerkollegium wird am Montag (16. 3.) und Dienstag (17. 3.) noch in der Schule erscheinen. Dann sei für die Eltern noch Gelegenheit, ein mögliches Betreuungsproblem für ihre Kinder zu lösen. Bis zu den Osterferien, die am 6. April beginnen, bleiben die Gesamtschulen und natürlich auch die Grundschulen in Gescher geschlossen.

Für die Schüler vom ersten bis zum sechsten Schuljahr, deren Eltern nachweislich keine Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder haben, müsse in den kommenden drei Wochen eine Betreuung sichergestellt werden, heiße es in der Mail der Landesregierung. Wie diese Betreuung aber im Einzelnen aussehen soll und letztlich umgesetzt werden könne, sei noch nicht geklärt, sagte der Leiter der Gesamtschule. Zuständigkeiten müssten noch abgestimmt werden. Ob der Schulträger, also die Stadt, oder die einzelnen Schulen selbst agieren müssen, sei noch eine offene Frage.

Die Gesamtschule habe bereits im Vorfeld vorsichtshalber Vorkehrungen getroffen und von den 750 Schülern Mail-Adressen abgefragt. Auch über die Klassenpflegschaften sollen Informationen übermittelt werden. Zum Teil hätten die Schüler bereits Materialpakete für die unterrichtsfreie Zeit bekommen, um in den kommenden drei Wochen auch zu Hause weiter lernen zu können. Bernhard Manemann-Kallabis sagte: „Wir müssen aber weitere Kommunikationswege ausloten.“

Nach jetzigem Stand geht der Leiter der Gesamtschule davon aus, dass der Unterricht nach einer fünfwöchigen Pause am 20. April wieder beginnt.