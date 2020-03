Bücherei bleibt geschlossen

Gescher. In Absprache mit dem Träger, der katholischen Kirchengemeinde St. Pankratius und St. Marien, und der Stadt Gescher bleibt die Stadtbücherei St. Pankratius bis auf Weiteres geschlossen. Für die Schließzeit fallen keine Versäumnisgebühren an, gerne können ausgeliehene Medien über den Web-Opac verlängert werden, heißt es in einer Mitteilung. Auch sind die hauptamtlichen Mitarbeiter weiterhin telefonisch in der Bücherei zu erreichen. Falls der Lesestoff ausgeht, ist die Onleihe unter bibload.de weiterhin erreichbar. Alle aktuellen Informationen sind über die Homepage oder den Social-Media-Accounts der Bücherei bei Facebook und Instagram abrufbar.

Von Allgemeine Zeitung