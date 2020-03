Erster Corona-Fall in Gescher

Wie Ellen Bulten von der Pressestelle des Kreises Borken mitteilte, gelte grundsätzlich: Alle Personen mit bestätigten Coronavirus-Infektionen befinden sich für 14 Tage in häuslicher Quarantäne. Es würden jeweils die engen Kontaktpersonen ermittelt, dann schnellstmöglich deren Testung und ebenfalls häusliche Quarantäne veranlasst. Die häusliche Quarantäne sei eine behördlich angeordnete Maßnahme, damit diese Wirkung zeige, sei es zwingend nötig, sich an die Vorgaben zu halten. Wo sich der Gescheraner angesteckt haben könnte, hat der Kreis nicht mitgeteilt. Angesichts der Vielzahl der Fälle, deren Anzahl täglich steigen würde, arbeite das Gesundheitsamt unter Hochdruck. Vor diesem Hintergrund habe es keine Priorität mehr, nach dem Ansteckungsort zu suchen. Es müsse vielmehr versucht werden, Infektionsketten zu unterbrechen, wie Ellen Bulten sagte. Die Infizierten verbleiben in Quarantäne im eigenen Haushalt, dürfen sich also nicht mit Freunden treffen oder in der Stadt herumlaufen. Zu Hause müsse das Zusammenleben mit den Mitbewohnern besprochen werden: Bad nach Benutzung reinigen, nicht länger als 15 Minuten in einem Raum,, keine gemeinsamen Mahlzeiten.

Die Telefon-Hotline des Kreisgesundheitsamtes Borken ist unter Tel. 02861/ 82-1091 montags bis freitags von 8 bis 17 Uhr freigeschaltet, am Wochenende von 10 bis 17 Uhr. Dort sind Auskünfte zum Coronavirus erhältlich. Auch ist die Patientenhotline der Kassenärztlichen Vereinigung unter Tel. 116117 rund um die Uhr erreichbar.