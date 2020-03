Hilfegruppe gegründet

Gescher (mr). Am Wochenende ist in Gescher eine Hilfegruppe für Menschen, die unter den Auswirkungen des Coronavirus leiden, auf Facebook gegründet worden, wie Ute Kemna mitteilt. Aber auch Leuten, die nicht im Internet unterwegs sind, bietet diese Gruppe Unterstützung an. Es geht um kostenlose Hilfe zum Beispiel beim Einkaufen, bei der Kinderbetreuung oder bei Gassigängen mit Hunden. Am Sonntagabend hat es bereits 400 Mitglieder gegeben. Die Zahl wächst minütlich. Ansprechpartnerin ist vorerst Katharina Weinmann unter Tel. 02542/ 3208466.

Von Manuela Reher