Reifen an geparktem Auto zerstochen

Gescher. Eine böse Überraschung wartete in der Nacht zum Montag auf einen Autofahrer in Gescher: Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, fand er alle vier Reifen zerstochen vor. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich ein Unbekannter zwischen 0.30 Uhr und 2.40 Uhr an dem Fahrzeug vom Typ Mercedes Sprinter zu schaffen gemacht. Der Wagen hatte in dieser Zeit auf einem Parkplatz am Kirchplatz gestanden. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 300 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus, Tel. 02561/9260.

Von Allgemeine Zeitung