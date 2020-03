Zwei Praxen sollen einziehen

Gescher. In der ehemaligen Marienkirche wohnen Senioren mit Betreuungs- und Pflegebedarf. Das zweite Obergeschoss in diesem Gebäude ist noch ungenutzt. Das soll sich ändern: Der Erbbaurechtsnehmer, die VR Südwestment GmbH & Co. KG, hat einen Antrag auf Nutzungsänderung für das leerstehende Geschoss gestellt und möchte hier eine Zahnarztpraxis und eine Ergotherapiepraxis errichten. Mit dem Thema befasst sich am morgigen Mittwoch (18. 3.) der Ausschuss für Bauen, Planen und Stadtentwicklung (öffentliche Sitzung ab 18 Uhr im Rathaus).

Von Jürgen Schroer