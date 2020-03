Kirchgänger mit Tränen in den Augen

Im Rathaus soll der Besuchsverkehr auf ein Mindestmaß reduziert werden. Wenn sich Dinge nicht telefonisch oder per Mail regeln lassen, müssen Bürger ab heute Termine vereinbaren. „Wir werden im Erdgeschoss eine Wartezone einrichten“, kündigte Bürgermeister Thomas Kerkhoff an.

Mit der Schließung von Schulen und KiTas kommen die betroffenen Familien offenbar ganz gut klar: Die mögliche Betreuung für den Übergang wurde gestern kaum in Anspruch genommen. „Hier ist kein Schüler“, so Gesamtschulleiter Bernhard Manemann-Kallabis auf Anfrage. An der Von-Galen-Schule waren es sechs Kinder, die betreut wurden, an den beiden Standorten der Pankratius-Schule jeweils zwei Kinder. Auch die meisten Kindergartenkinder blieben zu Hause. Ab Mittwoch (18. 3.) gilt die Regelung, dass nur noch für Kinder von Eltern in „systemrelevanten Berufen“ (z.B. medizinisches Personal) eine Notbetreuung eingerichtet werden muss. Eltern von Gesamtschülern, die das in Anspruch nehmen möchten, sollten sich möglichst heute im Sekretariat melden. Ansonsten sind die Mitarbeiter der Schulverwaltung im Rathaus die Ansprechpartner.

Ganz frei haben zumindest die älteren Schüler vor Beginn der Osterferien noch nicht. An der Gesamtschule sind rechtzeitig E-Mail-Adressen abgefragt worden, sodass Aufgaben auf diesem Weg geschickt werden können. Wie mit anstehenden Klassenarbeiten umgegangen wird, werde auf Jahrgangsfachebene entschieden, so Manemann-Kallabis – entweder würden die Arbeiten verschoben oder durch eine andere schulische Leistung ersetzt.

Ergreifende Szenen hat Pfarrer Hendrik Wenning erlebt. Er stand am Sonntag vor der Kirche, um Gläubige auf die abgesagten Gottesdienste hinzuweisen. „Manche hatten die Tränen in den Augen“, so der Geistliche. Selbst zu Kriegszeiten, so ein über 90-jähriger Mann, hätten die Gottesdienste stattgefunden. Wie berichtet, sind in der katholischen und in der evangelischen Kirchengemeinde alle Gottesdienste und kirchlichen Veranstaltungen abgesagt, Pfarr- und Jugendheime, Bücherei, Babykorb, Kaufhaus Nr. 10 und Buntes Haus bleiben geschlossen. Beerdigungen sollen nur noch im engsten Kreis (bis zu 20 Personen) und ohne Gottesdienst stattfinden. Taufen und Trauungen sind nach einer Anweisung des Bistums Münster auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. „Die Gläubigen sind eingeladen, über Funk und Fernsehen beziehungsweise über Online-Angebote an den Gottesdiensten teilzunehmen“, heißt es. Das Bistum Münster geht davon aus, dass auch alle Feiern und Angebote rund um Ostern wegen der Corona-Krise ausfallen. Die Kirchen bleiben als „Ort des Gebetes“ geöffnet.

„Vollstes Verständnis“ für die Ausnahmesituation haben Bewohner und Angehörige im Altenwohnheim St. Pankratius. Das Besuchsverbot gilt bis auf Weiteres. Nur im Sterbefall, so Heimleiter Norbert Arnzen, erhielten Angehörige Einlass, müssten dann aber besondere Verhaltensmaßregeln beachten. Cafeteria und Kapelle sind geschlossen, die Mitarbeiter sind gehalten, sich möglichst wohnbereichsintern aufzuhalten und nicht hin- und herzulaufen. „Das ist schon eine beklemmende Situation“, findet Arnzen. Die Sorge vor Vereinsamung sei bei manchen durchaus zu spüren. Beim Service „Essen auf Rädern“ sind die Fahrer angewiesen, den persönlichen Kontakt zu Kunden zu vermeiden. Auch dadurch, so Arnzen, würden Menschen bei anhaltender Krisensituation vereinsamen.

| www.gescher.de