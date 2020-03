Hunderte wollen sich engagieren

Gescher. Nachbarschaftshilfe wird in Gescher großgeschrieben. Das gilt auch in schwierigen Corona-Zeiten: Auf Facebook hat sich die Gruppe „Corona-Hilfe Gescher“ gegründet, die allen Bürgern helfen möchte, die im Alltag eingeschränkt sind. Die Idee zur Gründung dieser Gruppe hatte Katharina Weinmann (32), die einen entsprechenden Flyer in den sozialen Medien entdeckt hatte und die Idee sinnvoll fand. Die Resonanz hat sie positiv überrascht: Unmittelbar nach der Gruppengründung am Freitagabend schnellte die Mitgliederzahl in die Höhe, die 200er Marke war schnell erreicht, gestern Vormittag waren es schon 487 Mitglieder. „Das sind alles Leute, die ihre Hilfe anbieten“, freut sich Andrea Walterbach (48), ebenfalls Mitglied im neuen Orga-Team.

Von Jürgen Schroer