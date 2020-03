Arbeiter stürzt durch Zwischendecke

Unfall in Hochmoor

Hochmoor (ffg). Am Mittwochmorgen kam es zu einem Unfall auf einer Baustelle in Hochmoor. Ein Arbeiter war durch eine Zwischendecke auf eine circa fünf Meter tiefer gelegene Ebene gestürzt. Er zog sich dabei Verletzungen zu und musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert werden. Um einen möglichst schonenden Transport aus dem ersten Obergeschoss zu gewährleisten, wurde die Feuerwehr hinzualarmiert. Die Wehrmänner beförderten den Verletzten mit dem Teleskopmast und mit Hilfe einer Schleifkorbtrage aus dem Obergeschoss nach unten und übergaben ihn für die weiteren Maßnahmen an den Rettungsdienst.