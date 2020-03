Seelsorger bieten Sprechstunden an

Gescher. Die Corona-Krise nimmt weiter ihren Lauf. Alle Gottesdienste fallen in nächster Zeit aus, ebenfalls alle Veranstaltungen der kirchlichen Gruppen und Verbände. Das Seelsorgeteam der katholischen Kirchengemeinde St. Pankratius und St. Marien möchte in dieser Situation einer möglichen Vereinsamung von Menschen entgegentreten. „Wir bieten ab sofort montags bis freitags – in der Regel von 9 bis 12 Uhr (aber auch darüber hinaus) – die Möglichkeit an, dass man uns anrufen kann, um Fragen zu stellen, Sorgen loszuwerden oder um einfach mal mit jemandem zu reden, der zuhört“, heißt es in einer Mitteilung. Die Ansprechpartner sind: Pfarrer Hendrik Wenning (Tel. 878 9630), Diakon Hubert Borgert (Tel. 6328) und Pastoralreferent Heinz Watermeier (Tel. 878 9614).

Von Allgemeine Zeitung