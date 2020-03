Theatersaal bleibt Zankapfel

Gescher. Beim Rundgang durch den Theater- und Konzertsaal inklusive Backstagebereich und Keller genossen die ILU-Ausschussmitglieder den „Charme der 70er“, wenig später ging es um Visionen für die (nahe) Zukunft. Wie teuer soll die Aufwertung des Saals zu einem multifunktionalen Veranstaltungszentrum werden, für die voraussichtlich 2,65 Millionen Euro Fördermittel fließen? SPD, UWG und Stephan Pierk (Grüne) wollten die Kosten strikt bei 3,8 Millionen Euro deckeln, während die Verwaltung für die angestrebten Nutzungen einen Kostenrahmen bis 4,5 Millionen für erforderlich hielt. Am Ende gab es mehrere Prüfaufträge für den Architekten. „Wir müssen erst wissen, was wir wollen“, sagte Günter Schültingkemper (CDU). Die abschließende Entscheidung über das Ausbaukonzept soll in der Ratssitzung am kommenden Mittwoch (25. 3.) fallen.

Von Jürgen Schroer