Wie Pressesprecher Benedikt Niederschmid auf Anfrage mitteilte, sind davon 471 Menschen in Gescher und 190 Menschen in Coesfeld betroffen. „Wir setzen damit die Weisung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales um“, sagte Niederschmid. Alles sei „ruhig und geordnet“ verlaufen. Viele Personen, die in den Werkstätten arbeiten, würden auch in Wohngruppen von Haus Hall leben. Auch dort werde jetzt verstärkt darauf geachtet, dass sich das Corona-Virus nicht ausbreiten könne. Niederschmid: „Wir versuchen, so weit wie möglich die Kontakte einzuschränken.“ Für die externen Mitarbeiter der Werkstätten würde ein eingeschränkter Dienst für deren Betreuung sichergestellt. Manchmal seien deren Angehörige zu alt, um die Betreuung zu übernehmen.

Niederschmid räumte ein, dass es gerade für eine Einrichtung wie Haus Hall eine große Herausforderung sei, die angeordneten Maßnahmen umzusetzen. „Begegnung zwischen den Menschen ist schließlich das Kernelement unserer Arbeit“, sagte er. Die Lebenshilfe NRW hatte bereits vor einigen Tagen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus nochmals auf die Situation in der Eingliederungshilfe aufmerksam gemacht.

Pressesprecher Philipp Peters kommentierte: „Mit großer Sorge hatten wir den fortlaufenden Betrieb der Werkstätten wahrgenommen.“ Die Lebenshilfe hatte befürchtet, dass die Werkstätten für Menschen mit Behinderung zu einem „Katalysator der Verbreitung des Virus in den Wohneinrichtungen und Familien werden könnte. Die Menschen mit Behinderung, die zur Risikogruppe gehören, könnten die Hygienevorgaben trotz Aufklärung nur schwer einhalten.