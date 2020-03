Fünf bestätigte Coronafälle in Gescher

Gescher (js). Die Zahl der nachgewiesenen Coronafälle in der Region steigt weiter. In Gescher waren bis Mittwochabend drei Fälle bekannt – dem Vernehmen nach soll es sich um zwei Hochmooraner und eine Person im Ortsteil Gescher handeln. Am Donnerstag (Stand: 17 Uhr) teilte der Kreis Borken die aktuellsten Zahlen mit. Demnach sind es nun fünf Gescheraner, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Kreisweit ist die Zahl der Erkrankten auf 209 gestiegen. Die meisten Fälle unter den kreisangehörigen Kommunen verzeichnen Bocholt (37), Borken (36) und Ahaus (28). Bislang gibt es eine Person in Bocholt, die mit dem Virus infiziert war und nun die angeordnete Quarantäne wieder verlassen durfte. Einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat es im Kreis bislang nicht gegeben.

Von Jürgen Schroer