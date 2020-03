Corona wirkt sich auf die Kommunalwahl aus

Nachdem die Kreise die Kreiswahlbezirkseinteilung bis zum 31. März 2020 vorgenommen haben, können Parteien und Wählergruppen ihre Versammlungen zur Aufstellung der Bewerber durchführen. Stimmberechtigt bei den Aufstellungsversammlungen sind grundsätzlich alle Partei- oder Wählergruppenmitglieder, die am Tag der Versammlung im Wahlgebiet Gemeinde oder Kreis wahlberechtigt sind. Insbesondere bei größeren Parteien seien daher Aufstellungsversammlungen mit mehreren Dutzend Teilnehmern und Teilnehmerinnen nicht auszuschließen, so Fachdienstleiterin Heike Twyhues.

Unter Berücksichtigung der Allgemeinverfügungen der Stadt Gescher vom 14. 3. 2020 zur Durchführung von Veranstaltungen und vom 18. 3. 2020 zu weiteren kontaktreduzierenden Maßnahmen sei es daher dringend geboten, die Durchführung der Aufstellungsversammlungen bis zum Ende der Osterferien auszusetzen. „Die Wahlvorschläge können bis zum 16. Juli 2020 bei uns eingereicht werden. Für die Aufstellungsversammlungen bleibt also auch dann noch ausreichend Zeit, wenn auf eine Terminierung in den nächsten vier Wochen bis zum 19. April 2020 verzichtet wird. Die Verkürzung des Zeitfensters ist daher aus wahlrechtlicher Sicht noch als unbedenklich einzustufen“, teilt Wahlleiter Thomas Kerkhoff zu diesem Thema mit.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass es zur Aufstellungsversammlung keine Alternative zu einer Präsenzveranstaltung gibt. Den Aufstellungsversammlungen komme im Rahmen innerparteilicher Demokratie und als Bestandteil des Wahlverfahrens eine hohe Bedeutung zu. Die Aufstellungsversammlungen seien daher „zwingend notwendige Präsenzveranstaltung, auf die vor der Wahl nicht verzichtet werden kann“. Alternativen seien laut Wahlleiter Kerkhoff weder erkennbar noch dürften sie rechtlich zulässig sein. Dementsprechend ist davon auszugehen, dass Aufstellungsversammlungen unter Berücksichtigung ihrer verfassungsrechtlichen Bedeutung von den bislang verfügten Veranstaltungsverboten ausgenommen sind.

Kerkhoff appelliert an die Parteien und Wählergruppen: „Ich bitte alle, die trotz der aktuellen Herausforderungen der Corona-Krise an Aufstellungsversammlungen bis zum 19. April 2020 festhalten wollen, um Beachtung der aktuell erforderlichen Schutzmaßnahmen wie das Vorhalten eines ausreichend großen Versammlungsraumes, angemessener Mindestabstand zwischen Teilnehmern, Vermeidung von Gruppenbildung, Einhaltung einschlägiger Hygieneregeln etc.“

Ebenfalls wird darauf hingewiesen, dass das Sammeln von Unterstützungsunterschriften, welches lediglich von Parteien oder Wählergruppen vorzunehmen ist, die nicht ununterbrochen in der zu wählenden Vertretung, in der Vertretung des zuständigen Kreises, im Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlags aus dem Land im Bundestag vertreten sind, infolge der Corona-Auswirkungen beeinträchtigt sein könnte. Grundsätzlich sei aufgrund der für das Gebiet der Stadt Gescher nicht allzu hohen Anzahl der jeweils benötigten Unterstützungsunterschriften auch hier ein verkürztes Zeitfenster zumutbar, so Wahlleiter Thomas Kerkhoff.

Sollten die aktuell geltenden Veranstaltungsverbote sowie Maßnahmen zur Kontaktreduzierung über den Zeitraum 19. April 2020 hinaus Geltung erlangen, werde man die Bürgerinnen und Bürger sowie die Parteien und Wählergruppen über weitere Maßnahmen informieren.