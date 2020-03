Gescher. Am Freitag hat die vorerst letzte reguläre Lebensmittelausgabe an der Tafel Gescher stattgefunden – aus Sicherheitsgründen, um Helfer und Kunden gegen das Coronavirus zu schützen. In der kommenden Woche, so Christa Sibbing, werden weiterhin Lebensmittel von den Märkten abgeholt und draußen vor der Tafel-Ausgabe an der Bahnhofstraße abgestellt. Hier können sich die Tafel-Kunden vormittags bedienen. Für die Zeit danach ist alles ungewiss: „Wir wissen nicht, wie’s weitergeht“, sagt Sibbing. Das Bild zeigt (hinten v.l.) Aloisia Hagemann, Elias Wigger und Christa Sibbing mit Mundschutz bei der Lebensmittelausgabe. Foto: Jürgen Schroer

Von Allgemeine Zeitung