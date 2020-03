„Trost- und Hoffnungsweg“ an der Gnadenkirche

Rund um die Gnadenkirche ist daher ein Trost- und Hoffnungsweg entstanden: Gebete, Geschichten, Meditationen und natürlich biblische Texte laden zum Lesen und zum Entdecken ein. Auch eine Kasse ist dort zu finden, in die man allerdings nichts hineinlegen soll, sondern im Gegenteil: aus ihr darf und soll man einen himmlischen Schatz herausnehmen, heißt es. Interessierte finden diese Schätze in den Fenstern der Kirche.

Vor der Kirche ist eine Leine gespannt, an der Segensworte hängen. Diese kann man für sich selbst mitnehmen oder sie an andere Menschen weitergeben. Auch wenn persönliche direkte Gespräche nicht möglich sind: Für seelsorgliche Gespräche per Telefon kann man sich an Pfarrer Jung, Tel. 02864/72427, wenden oder Kontakt über das Gemeindebüro aufnehmen, Tel. 02542/98233.

Vorerst bis Gründonnerstag laden die Kirchenglocken um 19.30 Uhr ein zu einem gemeinsamen Gebet zu Hause – das geschieht in ökumenischer Verbundenheit mit den katholischen Kirchengemeinden (nicht nur) im Bistum Münster. Die Menschen werden aufgerufen, gleichzeitig eine Kerze ins Fenster zu stellen und ein Gebet zu sprechen. Ein Flyer, der an der Gnadenkirche ausliegt, gibt einen Vorschlag für ein gemeinsames Gebet an die Hand.