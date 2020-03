Corona-Fallzahl nach unten korrigiert

Gescher (ds). Für Gescher hat das Kreisgesundheitsamt die Zahl der an Covid-19 Erkrankten am Wochenende nach unten korrigiert: Für die Glockenstadt werden jetzt nicht mehr sieben Fälle gemeldet (wie am Freitag berichtet), sondern sechs. Die Änderung hätte sich aufgrund von Nachrecherchen ergeben, so das Kreisgesundheitsamt. Kreisweit sind derzeit 282 Menschen mit dem Virus infiziert, 30 mehr als am Freitag. Elf Erkrankte sind wieder gesundet.

Von Detlef Scherle