Leute gelassen: „Wir horten nicht“

Die Innenstadt ist in Gescher trotz Sonnenschein wie leergefegt. Viele Geschäfte, alle Cafés oder Restaurants haben geschlossen. In den Bäckereien dürfen Brot und Backwaren nur noch außer Haus verkauft werden. Lediglich das Eis auf die Hand ist erlaubt. Das debattiert ein Mann in Begleitung eines Kindes mit dem Eisverkäufer heftig. Die ergriffenen Maßnahmen findet er offensichtlich nicht okay. Zu einem direkten Gespräch ist er nicht bereit.

In und vor den Discountern, Lebensmittelmärkten und Drogerien herrscht fast normale Betriebsamkeit. Der Blick in die Einkaufswagen offenbart an diesem Tag keinerlei Hamsterkäufe.

Die ganz normalen Familieneinkäufe packt das Ehepaar Ubbenhorst gerade in den Kofferraum. „Es ist schon beklemmend. Man kann nichts planen, nicht einmal den Urlaub. Dann bleiben wir eben zu Hause. In China hat es auch nach drei Monaten aufgehört“, hofft das Ehepaar.

Ähnlich optimistisch sieht das Marvin Andrieu, der sich aktiv bei der Facebook-Gruppe „Corona-Hilfe Gescher“ einbringt: „Wir haben mittlerweile 550 Mitglieder. Wir kaufen für die Risikogruppen ein, die sich nicht aus dem Haus trauen oder nicht raus dürfen. Wir gehen auch schon mal für diese Leute mit dem Hund Gassi.“ Als Groß- und Außenhandelskaufmann hat er jede zweite Woche frei. „Da müssen wir gemeinsam durch. Wir können daran sowieso nichts ändern“, verweist Andrieu auf die ganz normalen Einkäufe für eine hilfsbedürftige Person.

Toilettenpapier und Mehl gehören im angrenzenden Supermarkt immer noch zu den fehlenden Artikeln. Sarah Sennhofer sieht das als Familienmutter mit amüsiertem Blick: „Klopapier hätte ich sowieso nicht eingekauft, schon gar nicht in großen Mengen. Sonst gehe ich zweimal die Woche einkaufen. Jetzt beschränke ich mich auf einmal in der Woche. Ich bin zuversichtlich, dass die Versorgung weiterhin gewährleistet ist.“

Auch sie hat nur die notwendigen Dinge eingekauft genauso wie Gisela Schulz, die allein lebt. „Ich war krebskrank, deshalb bin ich doppelt vorsichtig. Ich lege mir ein bisschen Vorrat an, Panikeinkäufe sind das aber nicht“, wirkt auch Schulz gelassen. Karl-Heinz Kloster, der sich nur mit der leicht vergrößerten Tabakration eingedeckt hat, sieht von Hamstereinkäufen ebenfalls ab: „Wir horten nicht.“

Im Drogeriemarkt Rossmann hat die Geschäftsleitung ab diesem Tag zu besonderen Maßnahmen gegriffen. Ein Aufsteller mit Infozetteln bittet nicht nur um den gebührenden Abstand, sondern auch um Verständnis, dass maximal nur 30 Personen gleichzeitig das Geschäft betreten dürfen. Eine Verkäuferin sorgt am Eingang für den geregelten Verlauf. Lange Schlangen gibt es deshalb zu diesem Zeitpunkt nicht, eher geduldiges und verständnisvolles Warten. Hamsterkäufe sind auch hier nicht zu beobachten, sondern der ganz normale Einkauf. „Ich finde die Beschränkung richtig. Ich habe nur Fotos abgeholt“, äußert Ruth Wehling. Maximilian Lewers arbeitet in einem Altenheim. Er findet schon deshalb die Zugangsbeschränkung richtig: „Damit schützen wir uns und die Senioren. Ich meide jetzt kleinere Einkäufe und kaufe nur noch einmal in der Woche ein.“ Hamstereinkäufe will auch er nicht tätigen.