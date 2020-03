In Jahresbericht ließ Christin Könning das vergangene Jahr Revue passieren und blickte auf zahlreiche Aktivitäten zurück. Im April 2019 fand der erste Arbeitseinsatz statt, um die Anlage für den Sommer zu rüsten. Außerdem wurde der neue Dressurplatz dank vieler Helfer fertiggestellt, über den sich besonders die Reiter sehr freuen. Auch der Volti-Tag der Voltigierer Anfang Mai war ein voller Erfolg. Am Sommergang, der im Juni von der Jugendabteilung organisiert wurde, nahmen circa 50 Mitglieder teil. Im Juli dann fanden das große Fahrturnier und das Reit- und Springturnier statt, bei dem die heimischen Starter so manchen Erfolg verbuchen konnten. Bevor am 17. Oktober die Fuchsjagd zusammen mit dem Reitverein Velen stattfand, wurde die Anlage bei einem weiteren Arbeitseinsatz winterfest gemacht. Die letzte Veranstaltung des Jahres war schließlich das Nikolausturnier im Dezember.

Es folgten der Bericht der Jugendabteilung, vorgetragen von Lisa Konert, und die Erfolgsberichte der Fahrer (Claudia Exner), der Voltigierer (Lina Schütte) und der Reiter (Georg Terhechte). Deutlich wurde, dass Verein sich auch im Jahr 2019 über einige Erfolge mit Siegen und Platzierungen freuen durfte.

Nachdem der Geschäftsführer Michael Uphues die gute finanzielle Lage des Vereins beleuchtet hatte, skizzierte er auch Planungen für das Jahr 2020. Dazu gehören beispielsweise die Modernisierung und Vergrößerung der Stallungen, die Renovierung des Reithallendachs sowie die Optimierung des Fuhrparks.

Auch Wahlen standen auf der Tagesordnung. Rolf Greve und Petra Leveling wurden durch die Versammlung bestätigt. Tanja Brandt trat aus dem Vorstand zurück, zur Nachfolgerin wurde Claudia Exner gewählt. Der geschäftsführende Vorstand besteht weiterhin aus dem 1. Vorsitzenden Matthias Hessing, dem 2. Vorsitzenden Rolf Greve und Geschäftsführer Michael Uphues.

Ein Höhepunkt war die Ehrung von Jubilaren, die dem Zucht-, Reit- und Fahrverein Gescher seit vielen Jahren die Treue halten. Ausgezeichnet wurden Hugo Haar für 25 Jahre Mitgliedschaft, Wilhelm Schütte für 40 Jahre, Hermann-Josef Demes und Georg Hörbelt für 50 Jahre, Werner Schüttert für 60 Jahre und Ludger Trepmann für sage und schreibe 70 Jahre Mitgliedschaft. Das war einen großen Applaus wert!

Aufgrund der Corona-Lage ergeben sich Änderungen bei der Terminplanung für 2020. Das Reitabzeichen und der Schnupperkurs werden verschoben, auch der Frühjahrsputz auf der Anlage soll zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.