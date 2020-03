Praxen nur noch nach Anmeldung aufsuchen

Gescher. Die Gescheraner Hausärzte wenden sich mit eindringlichen Hinweisen an ihre Patienten. „In Anbetracht der steigenden Covid-19-Infektionszahlen (,Corona-Virus’) sehen wir Hausärzte uns aktuell nicht mehr in der Lage, Ihre und die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im laufenden Praxisbetrieb zu gewährleisten, da die Versorgung mit Schutzkleidung und sogar Handdesinfektionsmitteln in ausreichender Menge zurzeit nicht zur Verfügung steht.“ Nach reiflicher Überlegung hätten sich die örtlichen Hausärzte deshalb zu folgendem Vorgehen entschlossen:

Von Allgemeine Zeitung