„Onleihe“ ermöglicht mediale Abwechslung im Alltag

Gescher. Mit ihrem Digital-Abo wollen die Bibliotheken einen Beitrag dazu leisten, den Menschen in ihren Kommunen den Alltag in Krisenzeiten des Corona-Virus’ zu erleichtern. Die Stadtbücherei St. Pankratius Gescher bietet deshalb auch Nicht-Mitgliedern ein kostenfreies Abo für alle digitalen Angebote an. Damit können Bürgerinnen und Bürger digitale Bücher, Zeitschriften und Zeitungen aus der Onleihe bibload.de herunterladen.

Von Allgemeine Zeitung