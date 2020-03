Händler reagieren kreativ

Das Ladenlokal des vor 16 Jahren eröffneten Geschäftes bleibt wegen der Corona-Krise geschlossen. Für Petra Heermann ist diese Abholstation eine der Möglichkeiten, ihr Geschäft in diesen schweren Zeiten für Einzelhändler weiterzuführen. „Wir liefern aber auch Bücher per Post oder innerhalb von Gescher in Eigenregie zu den Kunden nach Hause“, sagt die Geschäftsfrau. Einen Online-Shop habe es zum Glück schon vor Corona gegeben. Wie lange sie und ihre einzige Mitarbeiterin noch so weitermachen können, sei ungewiss, sagt Petra Heermann.

Auch Geschäftsfrau Julia Ganten von Uhren, Optik, Schmuck Ganten musste nach neuen Möglichkeiten suchen, mit ihren Kunden in Kontakt zu bleiben. „Mit unserer Augenoptik und Hörakustik haben wir zum Glück eine Sonderstellung“, betont Julia Ganten. Aktuell dürfe immer nur ein Kunde in den auf drei Stunden pro Tag reduzierten Öffnungszeiten den Laden betreten. „Wir sind es ohnehin gewohnt, die hygienischen Vorschriften einzuhalten, die wir aktuell nochmal strenger umsetzen“, sagt sie. „Ich habe für mich und unser Personal Mund- und Nase-Schutzmasken selbst genäht“, verrät sie im Hinblick auf aktuelle Lieferengpässe an Schutzmaterial. Schmuck darf das Fachgeschäft Ganten aktuell nicht im Laden verkaufen und hat daher einen Online-Verkauf mit Videoberatung und Lieferservice eingerichtet. Julia Ganten hofft, dass ihre Kunden ihr auf diese Weise die Treue halten.

Service-Partner Twents sei aktuell ein wichtiger Ansprechpartner besonders für die Kundschaft, die ein besseres WLan benötige. Wie Firmenchef Berthold Twents mitteilt, würden aktuell in vielen Haushalten die Netzwerke an ihre Grenzen stoßen, weil viele Kunden im Homeoffice zu Hause arbeiten. Wenn das Fernsehgerät, die Telefonanlage oder das Internet Probleme mache, sei er vor Ort im Kundendienst im Einsatz. „Wir helfen gerne und sehen, wie dankbar die Kundschaft aktuell ist“, sagt Twents. Das stationäre Ladengeschäft sei über einen Online-Shop auf Lieferservice umgestellt. „Eigentlich wollten wir im Mai das 40-jährige Bestehen unseres Betriebes feiern. Das müssen wir jetzt verschieben“, zeigt sich Twents zuversichtlich, die momentane Krisensituation gut zu meistern.

Vorsichtig optimistisch zeigt sich auch Theo Gödde von Schuh + Sport Gödde. „Wir kontaktieren unsere Kunden nicht wie gewohnt, sondern sitzen im Backoffice, wo die Kunden die Ware per Telefon oder Mail bestellen“, sagt er. An der Rückseite des Geschäftsgebäudes ist eine Warenannahme (für Schuhreparaturen) und eine Warenausgabe – natürlich mit vorgeschriebenem Sicherheitsabstand für die Kunden – eingerichtet. „Den Online-Handel haben wir schon seit mehreren Jahren“, teilt der Geschäftsmann mit. Die Kunden bekommen die Ware daher auch nach Hause geliefert.

Birgit Schwering von Schwering IT + Multimedia teilt mit, dass Reparaturen weiterhin durchgeführt werden. Egal ob das Handy oder Tablet streike, schnelle und kompetente Hilfe sei gewährleistet. Auch einen Online-Service bietet Schwering weiterhin an.

Geschäftsmann Bernhard Mensing muss mit der kuriosen Situation klarkommen, dass er nur einen Teilbereich seines Geschäftes für Bürobedarf, Geschenkartikel und Lotto geöffnet haben darf. Zeitschriften dürfe er noch verkaufen. „Alle anderen Warenregale habe ich mit rotem Flatterband abtrennen müssen“, berichtet er. Auch die Öffnungszeiten habe er in dem traditionsreichen Geschäft, dass 1875 eröffnet worden ist, jetzt begrenzt. Vor allem ältere Kunden seien froh, dass sie durch den Besuch seines Ladens in der Innenstadt noch einen Grund hätten, ihr eigenes Zuhause zu verlassen.

Michael Dölle darf in seinem Geschäft unter dem Namen Hänser-Diehl nur noch die Poststelle geöffnet haben. „Auch ich muss sorgfältig auf den Sicherheitsabstand achten“, sagt er.

Werner Tenkamp vom Landmarkt Bibo-Natur kann sich glücklich schätzen. Er darf sein Geschäft komplett offenhalten, weil er unter anderem auch Lebens- und Futtermittel verkauft. „Wir arbeiten aktuell in zwei Schichten und achten sehr darauf, dass die Sicherheitsvorschriften eingehalten werden“, so Tenkamp.

Die Kassiererin sitzt hinter einer Plexiglasscheibe. Überall sind Hinweisschilder für die Kunden aufgestellt, mit denen sie gebeten werden, den Sicherheitsabstand einzuhalten. „Die Kunden haben sehr viel Verständnis für all das und verhalten sich sehr besonnen“, hat Werner Tenkamp festgestellt. Auch wenn es mal Lieferengpässe geben würde, weil die Ware nicht binnen drei Tagen, sondern erst nach drei Wochen eintreffe, wie zuletzt bei Nudeln.