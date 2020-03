Motorradfahrer leicht verletzt

Gescher. Leichte Verletzungen hat ein 56-jähriger Motorradfahrer am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Gescher erlitten. Ein 29-Jähriger befuhr mit seinem Auto gegen 16.50 Uhr die Schützenstraße in Richtung Am Hellweg. Beim Überqueren der Bahnhofstraße übersah er den von rechts kommenden Motorradfahrer, der in Richtung Pankratiusstraße unterwegs war. Der Gescheraner leitete mit seinem Zweirad eine Vollbremsung ein und stürzte zu Boden. Zu einem Zusammenstoß mit dem Wagen kam es glücklicherweise nicht. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt laut Polizei bei ca. 5000 Euro.

Von Allgemeine Zeitung