Osterhasenfamilie erfreut auch im Corona-Jahr 2020

Die schöne Tradition wird auch im Corona-Jahr 2020 fortgesetzt. In einer Schutzhütte in Tungerloh-Capellen ist wieder eine Osterhasenfamilie eingezogen und erfreut in der Osterzeit kleine und große Besucher, die natürlich untereinander den gebotenen Abstand einhalten sollten. „Macher“ sind die Mitglieder des Strickclubs aus der Nachbarschaft Capellenhook, die seit 2002 die Hütte zu Weihnachten und zu Ostern mit Strohfiguren und passender Deko schmücken. „Wir haben uns für eine abgespeckte Version entschieden“, berichtet Renate Kloster. Eher unbewusst seien die Figuren weiter auseinander platziert worden als üblich. Was fehlt, ist das Schild mit der Schrift „Frohe Ostern“ (und „Frohe Weihnachten“): Es ist im Vorjahr gestohlen worden und soll irgendwann ersetzt werden.

Von Allgemeine Zeitung