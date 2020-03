Farbschmierereien an Schule

Gescher. Die Außenfassade samt Fenster einer Schule in Gescher haben Unbekannte mit pinkfarbener und gelber Farbe besprüht. Der Vorfall am Gebäude am Borkener Damm ereignete sich zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Montag, 7 Uhr morgens. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Ahaus entgegen unter Tel. 02561/9260.