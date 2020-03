Zwei Gescheraner sind wieder gesund

Gescher. Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (Covid-19) in der Region steigt weiter, allerdings hat sich der Anstieg verlangsamt. Im Regierungsbezirk Münster hat sich die Fallzahl im Verlauf des Montags von 2345 auf 2422 Fälle (Stand um 17.30 Uhr) erhöht. Der Kreis Borken meldet zu diesem Zeitpunkt 448 Corona-Erkrankte – zehn mehr als am Sonntagabend. Kreisweit sind bislang 80 Bürger gesundet, fünf Personen sind verstorben. In Gescher bleibt es bei der Zahl von 13 nachgewiesenen Infektionen, davon sind zwei Gescheraner wieder gesund.

Von Allgemeine Zeitung