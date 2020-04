„Das ist kein verspäteter Aprilscherz“, sagt Heinrich Sprung. „Aus Altersgründen wollen meine Frau und ich nach Süddeutschland in die Nähe unserer Kinder und Enkelkinder ziehen und ich freue mich, dass Herr Südfels mein Nachfolger ist und meine Firmenphilosophie weiterführt.“ Die Firma befindet sich nun in der Stadtmitte in den ehemaligen Räumen von Schwering am Kirchplatz 17.

Im Oktober 1989 wurde das Sprung Systemhaus als Ein-Mann-Betrieb eröffnet, dem schnell die Räumlichkeiten am Venneweg/Ecke Prozessionsweg zu klein wurden. Im Juni 1993 wurde der Firmensitz zur Schuckertstraße 22 ins Industriegebiet Süd-Ost verlegt. Im Mittel beschäftigte der Betrieb immer etwa zehn Mitarbeiter und hat auch früh angefangen auszubilden. Zurzeit beschäftigt die Firma drei Auszubildende. Heinrich Sprung blickt nicht ohne Stolz auf die lange Reihe von jungen Menschen zurück, die er ausgebildet hat. „Natürlich konnte ich nicht alle meine Auszubildenden immer übernehmen, aber es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass sie alle in guten Berufen – sowohl in der freien Wirtschaft als auch im öffentlichen Dienst – untergekommen sind.“

Das Konzept vom Sprung Systemhaus ist nicht nur die Beratung, die Fertigung und Konfiguration sowie die Installation von Hard- und Software, sondern auch das professionelle Aufrüsten, Reparieren und Warten aller IT-Geräte in der großen Werkstatt. Speziell für die moderne Kommunikations-Infrastruktur werden Fachkräfte in den passenden Spezialgebieten (IT-System-Elektroniker, Fachinformatiker Systemintegration, Radio- und Fernsehtechniker, Kommunikationselektroniker) beschäftigt.

Arno Südfels: „Ich freue mich darauf, das Systemhaus in gewohnter und bewährter Weise weiterzuführen. Ebenso sind wir weiterhin unter der bekannten Telefonnummer und der bekannten E-Mail-Adresse erreichbar. Besonders freue ich mich darauf, unsere Kunden in den neuen Räumlichkeiten willkommen zu heißen.“

Allerdings werde die offizielle Eröffnung aufgrund der aktuellen Corona-Krise erst einmal verschoben.