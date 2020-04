Gescher. In Gescher sind bislang 20 Personen am Coronavirus erkrankt (Stand: Freitag, 16.30 Uhr). Fünf davon sind mittlerweile wieder gesundet, sodass aktuell 15 infizierte Bürger verzeichnet werden. Im Kreis Borken sehen die neuesten Zahlen so aus: 402 aktuell infizierte Personen bei insgesamt 609 bestätigten Fällen, 198 gesundete Menschen und neun Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion.

Von Allgemeine Zeitung