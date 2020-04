Regenbogen macht Hoffnung

Etwas ganz Besonderes hat sich zudem eine Gruppe aus dem Orgateam Erstkommunion der Kirchengemeinde ausgedacht, um sich immer wieder Mut zu machen und mit einem positiven Gedanken durch den Tag zu gehen. Vier Wochen lang wird es täglich per WhatsApp eine Nachricht geben (ein Spruch, eine Geschichte, eigene Gedanken, ein Bild), die Mut machen und Hoffnung geben soll. Am morgigen Sonntag soll es mit dem ersten Impuls losgehen. Wer mitmachen und täglich einen solchen Impuls bekommen möchte, muss Folgendes tun:

7 Die Rufnummer 0157- 344 91 619 im Smartphone unter dem Namen „Pfarrgemeinde WhatsApp“ abspeichern, dann an diese Nummer eine WhatsApp-Nachricht mit dem Stichwort „Start“ schicken. So wird man in den Verteiler aufgenommen. Wer keine Nachrichten mehr erhalten möchte, schickt einfach eine WhatsApp-Nachricht mit dem Stichwort „Stop“ und man wird so schnell wie möglich aus dem Verteiler entfernt. Hinweis zum Datenschutz: Die Rufnummern der Teilnehmenden müssen für die Aufnahme in den Verteiler gespeichert werden und werden nur für den angegebenen Zweck genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. Die Speicherung der Rufnummern erfolgt in anonymisierter Form.

Wer eine Nachricht mit dem Text „Start“ schickt, akzeptiert die genannten Bedingungen, heißt es.