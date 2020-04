Feuerwehr ermutigt Gescheraner mit „Ode an die Freude“ aus luftiger Höhe

Die „Ode an die Freude“ aus der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven ertönte gestern über Gescher. Aus 22 Metern Höhe spielte der Feuerwehrkamerad Justus Köjer aus dem Teleskopmast heraus das Musikstück zum Zeichen der Verbundenheit und zur Ermutigung in der Corona-Krise. Das Stück wurde sowohl in der Innenstadt auf dem Rathausplatz wie auch in Hochmoors grüner Mitte gespielt. Die Idee entstammt aus anderen Städten, in denen bereits Ähnliches gemacht wurde. Das gelungene Video ist über www.feuerwehr-gescher.de einsehbar. Foto: FFG

Von Allgemeine Zeitung