„Ein Kaleidoskop der Heimat“

Inzwischen sind die ersten acht Staffeln vollendet und stehen erzwungenermaßen in der Warteschleife. Doch Effkemann weckt Neugier und Vorfreude auf dieses Projekt, das gemeinsam mit dem Planetenweg die Glockenstadt in besonderer Weise dar- und vorstellen wird. Die petrolfarbenen Tafeln, die circa 2,30 Meter hoch sind und damit Zimmerhöhe erreichen, nehme man schon von weitem wahr, erläutert der ehemalige Bürgermeister. Bisher habe man einen Prototypen ausdrucken lassen, „und wir sind guter Dinge, dass die Tafeln gut ankommen“. Die Tragekonstruktion bestehe aus Stahl, den man bewusst roh belasse: „Er wird zu rosten beginnen; damit ist das Material – wie die Geschichte – nicht starr, sondern wird sich an der Oberfläche verändern“. An jeder Station werden auf drei Glastafeln Texte und Bilder durch Sicherheitsglas durchscheinen. Die Platten werden laut Effkemann in einer Höhe angebracht, die eine gute Lesbarkeit auch aus einer Distanz von einem Meter garantiere. Kontrastierend zur Tragekonstruktion werde am oberen Ende der Tafeln ein Edelstahlring eingebaut, der Leuchtkraft entwickele.

„Die Finanzierung des Projektes ist gesichert“, betont Effkemann. 65 Prozent der Kosten trägt demnach das Land NRW über den Fördertopf Vital.NRW „Zur Stärkung des ländlichen Raumes“. Weitere Zuwendungen seien durch Sponsoringmaßnahmen sowie Eigenmittel des Vereins Zeit und Raum geflossen. Effkemann beziffert die Gesamtkosten mit 47 000 Euro, pro Station seien 3000 Euro zu zahlen.

Die Metallkonstruktion der jeweiligen Stationen erstelle die Firma H+T aus Velen. Die Spezialglas-Tafeln fertige die Firma Athmer aus Coesfeld. Das Layout für jede einzelne Station habe das Gescheraner Unternehmen ITM Systems erarbeitet.

Der Verein „Zeit und Raum“ beschreibt Geschers Geschichts- und Planetenweg als „ein Kaleidoskop unserer Heimat. Ein Angebot für Bewohner und Besucher der Stadt, das auch Kinder und Jugendliche anspricht; das Antworten gibt auf das gestiegene Interesse an heimischer Kultur und Geschichte; das die soziale Integration von Menschen mit unterschiedlichen Wurzeln fördert; das wesentliche Orte markiert und alltäglich häufig genutzten Routen folgt; das sportliche Aktivität und Bildung verbindet und schließlich zu jeder Jahreszeit frei zugänglich ist“.