20 Infizierte und acht Gesundete

Gescher (js). In Gescher steigt die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus langsam, aber stetig. Mit Stand Mittwoch (15.30 Uhr) meldet die Kreisverwaltung 28 Fälle in Gescher – drei mehr als am Vortag. Acht Patienten sind inzwischen gesundet, sodass es 20 aktuell Infizierte in der Glockenstadt gibt. Die Zahlen auf Kreisebene: 722 Fälle, 397 aktuell infizierte Personen, 308 Gesundete, 17 Todesfälle. Intensivplätze sowohl mit als auch ohne Beatmungstechnik stünden derzeit in ausreichendem Maße zur Verfügung, heißt es.

Von Jürgen Schroer