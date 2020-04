21 Infizierte und neun Gesundete

Gescher. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus in Gescher ist auf 30 gestiegen (Stand: Donnerstag, 15.30 Uhr). Am Vortag waren es 28. Wie die Kreisverwaltung Borken mitteilt, sind neun Covid-19-Patienten in Gescher wieder gesundet, sodass sich die Zahl der aktuell Infizierten auf 21 erhöht hat. Im Kreisgebiet sind nach der jüngsten Mitteilung 411 Personen (Mittwoch 397) infiziert. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis liegt bei 753. 323 Patienten sind wieder gesund. 19 Personen sind leider inzwischen im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben. Damit hat sich die Zahl der Todesfälle um zwei erhöht: Verstorben sind ein 92-jähriger Stadtlohner sowie ein 77-jähriger Heidener. Beide litten bereits unter Vorerkrankungen.

Von Allgemeine Zeitung