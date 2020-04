Leiter der gymnasialen Oberstufe tritt Dienst an

In seiner neuen Funktion möchte er hieran in Gescher anknüpfen und eine Oberstufe gestalten, bei der die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt stehen. Einen Schwerpunkt bildet für ihn deshalb der Aufbau eines umfassenden Beratungsangebots, das neben dem Bereich der Laufbahnberatung beispielsweise auch auf individuelles Lerncoaching setzt. „Der Fokus liegt für mich außerdem darauf, das selbstgesteuerte Lernen, das an der Gesamtschule Gescher besonders im Mittelpunkt steht, für die Oberstufe umzusetzen“, betont er. Die entscheidende Voraussetzung für diese Vorhaben sieht der neue Abteilungsleiter in der bewussten Gestaltung einer Kultur des Miteinanders. Brandherm: „Nur wenn alle Schülerinnen und Schüler angstfrei zur Schule gehen und sich als Individuen wahrgenommen fühlen, können Lernprozesse gelingen. Deshalb will ich meine Kraft besonders für die Kultivierung des Teamgeistes in der Oberstufe einsetzen.“ Momentan bezieht er sein Büro im Ganztagsgebäude. Und Schulleiter Bernhard Manemann-Kallabis begrüßte den neuen Kollegen: „Du triffst hier auf ein engagiertes Team. Wir freuen uns auf einen guten Start nach den Osterferien.“