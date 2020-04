Masken ans Seniorenstift übergeben

Gescher (js). Die Corona-Hilfe Gescher wird von fleißigen Näherinnen unterstützt, die einfache Atemschutzmasken aus Baumwollstoff herstellen. Mindestens 500 Stück sind an den heimischen Nähmaschinen bereits entstanden, die an Einrichtungen in Gescher und ältere Menschen weitergegeben werden. Einen Karton mit 50 Masken, mit denen die Träger in erster Linie ihr Gegenüber schützen, überreichten Katharina Weinmann (r.) und Katja Niewind (M.) jetzt an das Seniorenstift Berkelaue. Einrichtungsleiterin Melanie Venhoff freute sich über die zusätzliche Schutzausrüstung, die das Personal bei der Betreuung der 51 Bewohner sehr gut verwenden könne. Auf Wunsch gibt die Corona-Hilfe weitere Masken besonders an Senioren aus – Interessierte können sich bei Andrea Walterbach, Tel. 878 98 42, melden. Die Näherinnen sind: Erika Altrogge, Miri Berger, Sandra Kallaus, Manuela Wortmann, Katja Niewind, Elisabeth Thiery, Claudia Sicking, Marlies und Marleen Winking, Fenna Kütbach, Sylvia Kramer, Steffi Husse, Hille Twenter und Yvette Wohner. Foto: Jürgen Schroer

Von Jürgen Schroer