„Meine Chöre und meine Musikschüler leite und unterrichte ich zurzeit über Skype. Jeden Tag sitze ich jetzt einige Stunden vor dem Computer. Langeweile kommt da bei mir nicht auf“, berichtet er über sein erzwungenes Homeoffice.

2002 hat er die Musikschule in Gescher gegründet. Damals übernahm der 56-jährige, der in Friesoythe geboren wurde, die Leitung des Männerchores Gaschari und die Leitung des Gospelchores „Spirit in voices“, beide in Gescher. Vor 15 Jahren gründete er den Volksliedchor in Gescher, den er ebenfalls noch bis heute leitet. Doch damit war er längst nicht ausgelastet. Seit Jahren leitet er zahlreiche andere Chöre in der Region. Er gründete den Chor „Gospeltrain“ in Ahaus, den er ebenfalls bis heute leitet. Weitere Ahauser Chöre sind der MGV Sängerlust und „Ton in Ton“. In Coesfeld übernahm er den Chor „60plus“.

Beim Berkelfestival im vergangenen Sommer in Gescher trat er mit neun von insgesamt 13 Chören als Chorleiter auf.

In Borken hat Göken vor mehr als 20 Jahren den Frauenchor übernommen. Zusätzlich hat er den Glory Gospel Chor in Borken vor mehr als 15 Jahren gegründet. Im vergangenen Jahr hat er die Chorleitung des Concordia-Chores in Ramsdorf übernommen. Auch im Kreis Steinfurt leitet er verschiedene Chöre. Seit vier Jahren leitet er den Chor für die Aufführungen des Fabriktheaters Wettringen, und seit neun Jahren leitet er den Frauenchor Wettringen.

Kontakte aus seiner Studienzeit in Berlin, als er dort Kirchenmusik und Kapellmeister studiert hat, führen ihn bis heute immer wieder nach Berlin zu neuen Projekten. 1991 kam er von Berlin als Kirchenmusiker an St. Barbara nach Dorsten-Wulfen.

Auch in Wickede, Arnsberg und Halver hatte er bis zum letzten Jahr ebenfalls etliche Chöre geleitet.

Damit ist die Aufzählung seiner Aktivitäten noch nicht abgeschlossen. Göken engagiert sich in der Fraktion der Grünen im Gemeinderat von Velen seit sechs Jahren. Seit zwei Jahren ist er Schöffe am Landgericht in Münster und seit 2019 ist er Schiedsmann in seiner Heimatgemeinde Velen.

„Alles, was ich mache, mache ich gern. Am liebsten mache ich Musik, aber nicht allein. Es soll Spaß machen. Die Leute sollen mit einem guten Gefühl nach einer Chorprobe rausgehen“, betont Göken.

Es gab sogar mal einen Schulchor an der Pankratiusschule in Gescher. „Da haben die Kinder die Schulglocke nicht gehört, weil sie so begeistert mitgemacht haben“, erinnert sich Göken.

Auch da spürt man, dass sein Herz für die Musik und für die Menschen schlägt. „Mit so vielen verschiedenen Leuten umzugehen, macht einfach sehr viel Spaß“, ergänzt das superaktive Multitalent Albert Göken. Wer ihn einmal im Konzert erlebt hat mit einem seiner Chöre, kann das nur bestätigen, denn da ist er als humorvoller Entertainer und Musiker ganz in seinem Element.