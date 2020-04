Mit Tele-Therapie Fortschritte machen

Tele-Therapie lautet dann die Lösung für Ina Benning und ihre Patienten. Auf einem Kongress in den Niederlanden hatte die Diplom-Logopädin und klinische Lerntherapeutin aus Gescher vor geraumer Zeit Kollegen aus Skandinavien kennengelernt, die Tele-Therapie schon lange mit Erfolg anbieten. Dabei ging es vornehmlich um Parkinson-Patienten, sagt Ina Benning. Sie zeigte sich sofort von der Methode begeistert.

Mit der Tele-Therapie kann sie nun auch Patienten behandeln, die wegen einer möglichen Ansteckung durch das Corona-Virus bereits im Vorfeld ihre Termine abgesagt hatten. Über Video sind Ina Benning und ihre Mitarbeiter mit den Patienten verbunden. „Wir einigen uns vorher über das konkrete Medium“, sagt die Diplom-Logopädin. Und natürlich müsse auch eine schriftliche Einwilligung für die Tele-Therapie vorliegen. Der Schutz der Privatsphäre sei oberstes Gebot.

Bei einem Schlaganfall sei es zum Beispiel besonders wichtig, zügig mit der Therapie zu beginnen. Eine Unterbrechung wegen der Corona-Krise könne das Therapie-Ziel gefährden. Der Patient müsse ohne Zeitverzug zur Sprache zurückkommen, sagt Ina Benning, die in ihrer Praxis Beratung, Diagnostik und Therapie bei Stimm-, Sprach- und Sprechstörungen anbietet.

„Jammern kann jeder“, sagt Ina Benning im Hinblick auf die aktuelleSituation. Sie ist froh ist, ihren Patienten jetzt eine Alternative anbieten zu können. Und sie fügt hinzu: „Wir haben schließlich unseren Job gelernt, damit wir Menschen begleiten und wieder ins Leben bringen.“

Für manche Patienten sei diese neue Therapieform durchaus ungewohnt, räumt Ina Benning ein. Die Patienten werden zum Beispiel ermuntert, an Fachtherapie-Spielen am PC teilzunehmen.

Audiolog heißt ein Programm mit einem Einkaufsspiel, bei dem sich die Patienten die Namen der Produkte und die Reihenfolge auf der Einkaufsliste merken müssen. „Das Einkaufsspiel ist aktuell der Renner und sehr beliebt“, sagt Ina Benning und fügt hinzu: „Kein Wunder, wo doch zurzeit das stationäre Einkaufen stark eingeschränkt ist.“ Wichtig sei, dass sich auch der Patient auf die Tele-Therapie einlasse, die gerade für ältere Menschen zunächst einmal eine neue Herausforderung darstelle. Diese Personengruppe sei oftmals mit den neuen Medien noch nicht vertraut, was Einfühlungsvermögen auf beiden Seiten erfordere. Jede Einheit dauere eine gute halbe Stunde.

Ina Benning ist sich darüber im Klaren, dass Tele-Therapie den persönlichen Kontakt zwischen Therapeuten und Patienten nicht ersetzen kann. Manchmal sei zum Beispiel bei Stimmstörungen auch eine manuelle Therapie angezeigt, bei der sie im Beisein des Patienten Haltungs- und Atmungstechniken demonstrieren muss.

Inzwischen betreut Ina Benning zwei Studentinnen, die in ihrer Diplomarbeit die Tele-Therapie in Deutschland und in den Niederlanden vergleichen. „Wir Deutschen hinken dabei hinterher“, weiß sie schon jetzt.

Ina Benning möchte auch in Zukunft – unabhängig von der Corona-Krise – Tele-Therapie in besonderen Fällen anwenden. Aktuell bleibt sie auf vielfältige Weise mit ihren Patienten in Kontakt. Die jüngeren von ihnen bekommen ihren Belohnungssticker für eine geglückte Therapie-Einheit dann eben per Post zugesandt.