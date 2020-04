Im Herzen miteinander feiern

Schützenfeste in 2020 abgesagt: Vereine zeigen großes Verständnis

Gescher. Die St.-Pankratius-Schützengilde trifft es nicht so hart wie die übrigen sechs Schützenvereine in der Glockenstadt. „Wir feiern in diesem Jahr ohnehin kein Schützenfest, weil wir einen Zwei-Jahres-Rhythmus haben“, sagt Präsident Peter Schmitz. Daher müsse man keiner Tanzband, keiner Musikkapelle und auch keinem Festwirt absagen.