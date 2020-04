„Gespräche sind nicht abgesagt“

Gescher (mr). Christiane und Dieter Brendel haben diesen Regenbogen und die Texte an einer Eiche vor der evangelischen Kirche und auch an der Hauswand angebracht. „Wir haben uns gedacht, man darf die Menschen durchaus darauf aufmerksam machen, was noch alles möglich ist“, sagt Christiane Brendel. Das Ehepaar möchte alle dazu ermuntern, daran zu denken, dass angesichts der Einschränkungen durch die Corona-Krise noch lange nicht alles abgesagt ist. Jeder solle sich darauf besinnen, sich diesen Dingen zuzuwenden, anstatt über den Verzicht auf andere Dinge zu klagen. Das Paar möchte damit allen Mut machen, mit wachsender Zuversicht durch die aktuellen Krisenzeiten zu gehen.

Von Manuela Reher